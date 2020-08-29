В РФ выделили средства для выплат на детей от трех до семи лет

29.08.2020, 13:48, Новости дня

Правительство одобрило выделение средств из резервного фонда регионам для выплат семей с детьми от трех до семи лет.

Правительство решило выделить средства на субсидии регионам и Байконуру для софинансирования их расходных обязательств по обеспечению ежемесячных выплат на ребенка от трех до семи лет включительно, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Пособия смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить в 2020 году дополнительно 34,3 млрд рублей из Резервного фонда на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Эта сумма, как уточнили в Минфине, может быть увеличена.

В августе министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.