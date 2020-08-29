Баку не устроил ответ Москвы по поводу вооружения Еревана

29.08.2020, 13:48, Новости дня

В Баку не вполне удовлетворены ответом Москвы по поводу запроса о вооружении Армении, ждут ясности, сообщил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Этот вопрос был поднят и президентом Ильхамом Алиевым перед президентом России. Из РФ перевозятся грузы в различных направлениях, и это вызывает обеспокоенность у нашей общественности. Мы не вполне удовлетворены объяснением российской стороны, ждем внесения ясности в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. В ходе товузских событий Армения показала, что продолжает оккупационную политику. Мы не удовлетворены ответом, что якобы самолеты перевозили стройматериалы. Грузы можно перевозить и другими способами», – передает РИА «Новости» слова Гаджиева.

Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.