Об опасности меда сообщил уфимский врач

29.08.2020, 13:17, Разное

Врач из Уфы Регина Ахуньянова пояснила о том, какую опасность для здоровья может нести мед. При его употреблении данного продукта важно помнить о мере.

В качественном меде содержатся биологически активные добавки. Этот продукт нужно включать в рацион при кашле, недомогании, ОРЗ. Однако его трудно назвать полезным сахарозаменителем. Чрезмерное употребление меда может привести к опасным последствиям.

Мед намного слаще сахара. По числу простых углеводов он значительно превосходит некоторые лакомства. Фруктоза, которая в большом количестве содержится в меде, может привести к жировому гепатозу печени.

Общее число потребляемого сахара в целом нужно снижать. То же самое касается и меда, но если есть симптомы простуды, то его две ложки продукта можно съесть для облегчения дыхания и смягчения кашля.