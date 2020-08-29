 

Кремль опроверг перенос из Белоруссии в Россию осеннего саммита ЕАЭС

29.08.2020, 13:08, Новости дня

Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, запланированного ранее на осень в Минске, не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Таких решений не принималось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в Белоруссии.

Напомним, 14 апреля главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.



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