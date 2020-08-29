Мнение: Про слово «негр»

29.08.2020, 13:00, Разное

Эпоха Black lives matter вынудила французов переименовать роман Агаты Кристи «10 негритят» в «Их было десять». В Эстонии роман переименовали в «И никого не стало». В США роман Агаты Кристи сразу вышел под названием, в котором немыслимое niggers заменили на indians…. (отсюда).

А в России, как и в СССР, слово «негр» никого не коробило и не коробит. Было и остается вполне нормальным словом, не оскорнбительным, не уничижительным…. Использовалось даже в заголовках публикаций, которые выходили многомиллионными тиражами на первых страницах газет.

Картинка отсюда