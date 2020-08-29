“Мечты сбываются”: Сестра Егора Крида в свадебном платье сообщила о торжестве

29.08.2020, 12:53, Разное

О сестре Егора Крида Полине Булаткиной известно то, что она актриса и продюсер, но о личной жизни старается не рассказывать. Как оказалось, она счастлива в отношениях и готовиться к свадьбе.

На своей странице в Instagram Полина Булаткина опубликовала снимок, где позирует в свадебном платье. Наряд имеет красивый фасон, который облегает фигуру, а юбка расширяется внизу. Под постом актриса написала, что мечты людей сбываются. В момент примерки платья она почувствовала всю реальность событий, за которыми очень интересно наблюдать. Поклонники стали поздравлять сестру артиста с таким знаменательным событием. Также многие интересуются тем, кто же избранник, но Полина Булаткина не спешить делиться подробностями.

Напомним, что сестре артиста 27 лет и вместе с братом она снималась в фильме «Неидеальный мужчина». Полина Булаткина живет в США, но часто прилетает к родителям, которые остались в Пензе.