 

Euronews – нераспроданное из-за карантина вино в Италии перерабатывают в средства дезинфекции

29.08.2020, 12:50, Новости дня

В Италии по примеру других стран Европы решили делать из вина дезинфицирующий гель для рук, чтобы помочь виноделам освободить место в хранилищах для нового урожая. В «докоронавирусную» эпоху переработку лучшего итальянского вина в гель для рук было просто невозможно представить. Но сейчас правительству пришлось пойти на такой шаг, чтобы помочь столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса, передаёт Euronews.

Вино и санитайзеры — кто бы мог подумать, насколько эти два продукта будут тесно связаны друг с другом! На Апеннинах после того, как рестораны и бары были закрыты на карантин, в подвалах виноделов и на заводах скопилось огромное количество непроданного вина. Между тем близится сезон сбора нового урожая, для которого необходимо освободить место.

Теперь виноделы Италии — так же, как их французские и испанские коллеги, смогут поставлять свою продукцию на перегонные заводы, где вино превратят в дезинфицирующий гель. Соответствующее постановление приняло итальянское правительство.

АНТОНИО ЭМАЛЬДИ, президент компании Assodistil: Мы получаем вино, которое хранится вот здесь, в стальных резервуарах, соединенных с дистилляционной системой. В ходе технологического процесса мы получаем этиловый спирт. Конечный чистый продукт достигает качества, необходимого для фармацевтического производства геля.

Этиловый спирт затем денатурируют.

АНТОНИО ЭМАЛЬДИ: Спирт автоматически извлекается из резервуара и перекачивается через насосы по этим трубам, где в него добавляют химические вещества, чтобы продукт стал непригодным для потребления людьми. Затем спирт попадает прямо в цистерну. Далее его привозят тем, кто занимается упаковочными работам. Потом санитайзер попадёт на прилавки магазинов и аптек. 

ЛУКА ПАЛАМАРА, корреспондент Euronews: Вот так лучшие итальянские вина и превращаются в дезинфицирующий гель. И это одно из причудливых последствий пандемии COVID-19. Впрочем, этот шаг поможет производителям вина преодолеть кризис, с которым столкнулся сектор. 

АНТОНИО ЭМАЛЬДИ: 
Ну а мы — те, кто работает на перегонных заводах, пытаемся внести свой вклад, помогая виноделам избавиться от непроданного вина и готовиться к сбору урожая. Мы перерабатываем вино, которое станет бременем для виноделен. 

В «докоронавирусную» эпоху преобразование вина в дезинфицирующий гель было бы просто немыслимо! Но на сегодняшний день необходимо позволить столь экономически значимому сектору Италии оправиться от кризиса. 

Дата выхода в эфир 28 августа 2002 года. 



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