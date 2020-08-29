Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев стали родителями во второй раз

29.08.2020, 12:40, Разное

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр в Бразилии, 22-летняя Яна Кудрявцева, и ее муж, 30-летний хоккеист уфимского клуба “Салават Юлаев” Дмитрий Кугрышев, стали родителями во второй раз. Об этом спортсменка сообщила лично на своей Instagram-странице, показав фото из роддома. В апреле этого года стало известно, что у пары будет девочка.

Яна Кудрявцева с дочкой

29.08.2020,

– подписала дату рождения ребенка Яна, которая родила своего первенца, дочь Еву, 25 декабря 2018 года. Летом 2018 года Кудрявцева вышла замуж за Кугрышева, с которым до брака встречалась около полугода.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев с дочкой Евой Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев с дочкой Евой

В 2017 году Яна объявила о том, что вынуждена завершить карьеру из-за тяжелых последствий перелома ноги. Кудрявцева – дочь знаменитого пловца, олимпийского чемпиона 1992 года Алексея Кудрявцева и самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.