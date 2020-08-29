 

Минздрав Украины разработал рекомендации для работы детских садов во время карантина

29.08.2020, 12:30, Новости дня

Минздрав Украины разработал временные рекомендации для дошкольных учебных заведений по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook 29 августа.

Рекомендации предусматривают обязательный температурный скрининг сотрудников. Воспитатели будут встречать детей на территории заведения, но за пределами здания детского сада. На входе в заведение должно быть организовано место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме, сказано в сообщении.

▪️ В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания.

▪️ Рекомендуется разработать график прогулок и занятий, чтобы не допустить смешивания групп, ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой и используют дополнительный инвентарь. Сотрудники дошкольных учреждений должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками каждые два часа и после посещения общественных мест.

▪️Дезинфекцию поверхностей должна проводиться каждые два часа. Обязательны проветривание помещений не менее 15 минут перед открытием заведения и проветривание комнат в течение дня.

▪️ Минздрав не ограничивает функционирование групп продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить соблюдение всех рекомендаций министерства.

🔈 Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 29 серпня:▪️ В Україні за минулу добу захворіла…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Laupäev, 29. august 2020

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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