 

В 2019 году зафиксирована рекордная скорость таяния льдов в Гренландии

29.08.2020, 12:30, Новости дня

В 2019 году ученые зафиксировали рекордную скорость таяния льдов в Гренландии (Дания). Об этом говорится в исследовании ученых лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В течение прошлого года ледяной щит крупнейшего на Земле острова потерял 532 млрд тонн льда, что почти на 70 млрд тонн больше, чем в 2012 году (тогда растаяло 464 млрд тонн). Это является максимальным показателем за всю историю наблюдений – как минимум с 1948 года.

По мнению ученых, из-за этого уровень воды в мировом океане повысится примерно на 1,5 мм. Этого количества хватило бы, чтобы полностью покрыть американский штат Калифорния слоем воды в 1,2 м, отметили исследователи.

Руководитель исследования, гляциолог из немецкого Института Вегенера Инго Сасген главной причиной таяния ледников назвал изменение погоды. “Все чаще и чаще у нас формируются стабильные [атмосферные] системы высокого давления над ледниковым щитом, которые способствуют притоку более теплого воздуха из средних широт, что является одним из условий, способствующих таянию”, – отметил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Старейшая АЭС Франции окончательно прекратила работу

26.06 / “Украл – садись”. Зеленский заявил, что уволит Балоня

27.08 / Die Welt – для борьбы с внешними и внутренними врагами Европе нужна единая армия

22.07 / Волочкова пришла в суд в шубе

28.07 / В США разработали покрытие, уничтожающее коронавирус

05.08 / СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

29.08 / Меркель призвала не менять политику в отношении РФ из-за Навального

20.08 / Против экс-советника Трампа Стива Бэннона выдвинуты обвинения в мошенничестве

23.08 / Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деоккупации Крыма – Джапарова

22.07 / Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска