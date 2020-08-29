В 2019 году зафиксирована рекордная скорость таяния льдов в Гренландии

29.08.2020, 12:30, Новости дня

В 2019 году ученые зафиксировали рекордную скорость таяния льдов в Гренландии (Дания). Об этом говорится в исследовании ученых лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В течение прошлого года ледяной щит крупнейшего на Земле острова потерял 532 млрд тонн льда, что почти на 70 млрд тонн больше, чем в 2012 году (тогда растаяло 464 млрд тонн). Это является максимальным показателем за всю историю наблюдений – как минимум с 1948 года.

По мнению ученых, из-за этого уровень воды в мировом океане повысится примерно на 1,5 мм. Этого количества хватило бы, чтобы полностью покрыть американский штат Калифорния слоем воды в 1,2 м, отметили исследователи.

Руководитель исследования, гляциолог из немецкого Института Вегенера Инго Сасген главной причиной таяния ледников назвал изменение погоды. “Все чаще и чаще у нас формируются стабильные [атмосферные] системы высокого давления над ледниковым щитом, которые способствуют притоку более теплого воздуха из средних широт, что является одним из условий, способствующих таянию”, – отметил он.