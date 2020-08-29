В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Второе инфицирование пациент перенес тяжелее

29.08.2020, 12:30, Новости дня

Группа американских ученых задокументировала первый в США случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на препринт исследования ученых из Университета Невады, Медицинской школы Рино и Лаборатории общественного здравоохранения штата Невада.

Повторная инфекция была подтверждена у 25-летнего жителя города Рино (штат Невада). Первый раз он заболел в апреле и перенес COVID-19 в легкой форме. В конце мая он заразился снова – на этот раз болезнь протекала тяжело.

То, что речь идет о повторном инфицировании, а не затяжной болезни, ученые подтвердили при помощи секвенирования генома вируса.

Профессор иммунологии и микробиологии Кристиан Андерсон, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что ученые подтвердили давно известный факт – “иммунитет никогда не бывает 100-процентным”.

Агентство отмечает, что о случаях предполагаемого повторного заражения сообщалось и раньше, однако по-прежнему неизвестно, насколько часто это происходит. Так, при почти 6 млн заболевших в США пациент из Рино может стать первым документально подтвержденным случаем повторного заражения.

25 августа группа исследователей из Гонконга сообщила о первом в мире подтвержденном случае повторного инфицирования коронавирусом. С помощью секвенирования генома ученые определили, что 33-летний житель Гонконга заболел COVID-19 сначала в марте, а потом – в августе 2020 года. При этом, в отличие от пациента из Рино, в первом случае болезнь протекала в легкой форме, во втором – вообще без симптомов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.