Компания Jeep продемонстрирует прототип Grand Wagoneer

29.08.2020, 12:10, Новости дня

Обновленный внедорожник Jeep Grand Wagoneer официально представят 3 сентября.

Автомобиль сможет похвастаться новыми опциями, расширенной линейкой моторов и трехрядным салоном. Накануне появились рендерные изображения автомобиля, который выполнен в виде концепта с объемной стеклянной крышей. Также следует выделить увеличенные дефлекторы, а также ряд других новшеств.

Всего американский бренд продемонстрировал публике шесть тизерных изображений, на которых можно рассмотреть вероятный внешний вид. Новый Jeep Grand Wagoneer отличается решеткой радиатора, а также множеством хромированным элементов. Остальные данные об автомобиле к данному моменту остаются засекреченными.