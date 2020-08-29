Компания Jeep продемонстрирует прототип Grand Wagoneer

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29.08.2020, 12:10, Новости дня

Обновленный внедорожник Jeep Grand Wagoneer официально представят 3 сентября.

Автомобиль сможет похвастаться новыми опциями, расширенной линейкой моторов и трехрядным салоном. Накануне появились рендерные изображения автомобиля, который выполнен в виде концепта с объемной стеклянной крышей. Также следует выделить увеличенные дефлекторы, а также ряд других новшеств.

Всего американский бренд продемонстрировал публике шесть тизерных изображений, на которых можно рассмотреть вероятный внешний вид. Новый Jeep Grand Wagoneer отличается решеткой радиатора, а также множеством хромированным элементов. Остальные данные об автомобиле к данному моменту остаются засекреченными.



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