Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS выйдет в 2021 году

29.08.2020, 12:10, Новости дня

В Сети опубликовали свежие изображения нового спорткара Porsche 718 Cayman GT4 RS, который проходит дорожные испытания в Нюрбургринге.

В свою очередь, тестируется прототип немецкой новинки, которая отличается модернизированным кузовом. Дизайнеры применили здесь увеличенную решетку радиатора, соответствующие воздуховоды. Вместо окон на задних креслах применили специальные вентиляционные решетки, повышающие обдув. Кроме того, заднее крыло Porsche 718 Cayman GT4 RS имеет увеличенные размеры.

В целом, автомобиль стал более профессиональным для езды по треку, тогда как его технические характеристики и прочие параметры пока остаются неизвестными и будут сообщены несколько позже.