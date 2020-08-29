Новый пикап Ford Ranger 2020 получит новое исполнение Wildtrak X

29.08.2020, 12:10, Новости дня

Обновленный пикап Ford Ranger 2020 модельного года официально презентовали в Австралии в улучшенной версии Wildtrak X.

Автомобиль отличается применением головной опции по технологии Bi-LED, которая способствует более проникающему свету и увеличению эффективности дальнего света. Также в задней части кузова применили крышку грузовой платформы с электроприводом, управление которым осуществляется при помощи фирменного брелка. Кроме того, более агрессивный дизайн автомобилю придают увеличенные колесные диски с темным оттенком.

Расширители крыльев и защита бамперов способствуют более агрессивному стилю кузова автомобиля. В настоящее время указывается, что новая версия Ford Ranger Wildtrak X будет доступна исключительно на австралийском рынке.