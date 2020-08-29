В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

29.08.2020, 12:08, Новости дня

В Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, не понадобится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, из каких частей состоит резерв, Песков заявил, что он «состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для РФ в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве».

На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, Песков ответил, что не может сказать, передает РИА «Новости».

«Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество. Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», – отметил пресс-секретарь Путина.

При этом рассуждения о готовности РФ помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков, Песков назвал «гипотетическими». «Мы с вами, мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции… И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв», – добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь и для народа Белоруссии. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях «со стороны кого бы то ни было». «Понимаете, милиция Белоруссии она же не занимается экстремистскими действиями», – добавил Песков.

Он также заявил, что если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны.

«Президент никогда не называет случаи массового избиения сдержанной реакцией. Если подобные случаи необоснованного применения силы имели место, то, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, это не может быть вопросом РФ», – сказал Песков, отвечая на вопрос об оценках действий силовиков против протестовавших в Белоруссии.

Он подчеркнул, что на эту тему «надо говорить очень аккуратно», потому что «очень важно зерна от плевел отличать». «Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в Белоруссии) они фиксировались», – добавил Песков.

Отвечая на вопрос, скажется ли готовность Путина отправить силовиков для помощи белорусским коллегам на отношениях между россиянами и белорусами, Песков ответил: «Ни коим образом». «Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», – сказал он.

Комментируя слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о рефинансировании белорусского долга Россией, Песков заявил, что переговоры на эту тему продолжаются. «Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям – именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами… Контакты продолжаются», – сообщил Песков.

Напомним, Путин в четверг сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.