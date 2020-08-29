КНДР через YouTube передала «послание секретным агентам» за границей

29.08.2020, 12:08, Новости дня

YouTube-канал северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил или скрыл в субботу странное сообщение с набором цифровых кодов, что южнокорейские СМИ назвали возможным «зашифрованным посланием» спецагентам КНДР за границей».

Как сообщила газета «Чосон-Ильбо», видео длиной примерно полторы минуты под названием «0100011001-001» было загружено на YouTube в субботу утром и содержало «задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719», передает РИА «Новости».

Женщина-диктор в ролике зачитала словосочетания вроде «страница 564 – номер 23», «страница 479 – номер 19, «страница 694 – номер 20» и другие цифры.

Как утверждают южнокорейские СМИ, это первый раз, когда КНДР использует YouTube-канал для передачи сообщений своим разведчикам, хотя само радио проводит такие трансляции периодически, еще с периода холодной войны. Последний раз в этом году подобные сообщения транслировались 7 и 13 марта.

В то же время сообщение похожего содержания, но с другими цифрами, размещено в описании самого Youtube-канала Pyongyang Broadcast Service. Неизвестно, с какого момента оно присутствует на канале, однако это дает основания полагать, что это не «первый раз», когда тот используется для трансляции «кодированных» сообщений.

«Страница 340 – номер 13, страница 540 – номер 4, 00001144 – 0005550 – 00005870 – 000000746 – 05555066 – 00004485 – 00000014 – 00040008 – 0000960 – 2224000 – 00004000 – 0000070 000121001 – это задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов», – говорится в описании канала.

Видео «0100011001-001» на данный момент более не отображается на странице канала. Как сообщило агентство Ренхап, его успели посмотреть как минимум 2,5 тыс. человек.