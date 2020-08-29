 

Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

29.08.2020, 11:53, Разное

Ученые доказали, что оливковое масло способно снижать кровяное давление, если его употреблять ежедневно. Исследование опубликовали в издании Nutrients.
Специалиста университета Ла Троба проводили опыты для определения кардиозащитных особенностей оливкового масла первого холодного отжима, изготовленного в Австралии. В эксперименте участвовало 50 человек с разными пищевыми наклонностями.

Эксперты сообщили, что если выпивать 4 ложки оливкового масла каждый день, на 2,5 и 2% снижается центральное и периферическое артериальное давление. В его составе имеются активные соединения полифенолы, которые полезны для здоровья. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными особенностями. Исследования подтверждают, что использовать оливковое масло необходимо всем людям с разных частей Земли, с другими традициями и пищевыми пристрастиями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку

26.08 / Россиян заставят вернуть выплаченные по ошибке пенсии

01.08 / Путин запретил СМИ публиковать материалы о ФСБ, в том числе не содержащие гостайну

27.07 / Мнение: Агрессивные грамманаци. Да, “звОнит” включат в новый словарь

02.08 / Мнение: Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

25.04 / Мнение: Письмо: “Не гордая”

30.06 / Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

30.06 / Теоретики обосновали новый предел квантования секунды

17.07 / На Байкале произошел разлив нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска