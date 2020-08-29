Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

29.08.2020, 11:53, Разное

Ученые доказали, что оливковое масло способно снижать кровяное давление, если его употреблять ежедневно. Исследование опубликовали в издании Nutrients.

Специалиста университета Ла Троба проводили опыты для определения кардиозащитных особенностей оливкового масла первого холодного отжима, изготовленного в Австралии. В эксперименте участвовало 50 человек с разными пищевыми наклонностями.

Эксперты сообщили, что если выпивать 4 ложки оливкового масла каждый день, на 2,5 и 2% снижается центральное и периферическое артериальное давление. В его составе имеются активные соединения полифенолы, которые полезны для здоровья. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными особенностями. Исследования подтверждают, что использовать оливковое масло необходимо всем людям с разных частей Земли, с другими традициями и пищевыми пристрастиями.