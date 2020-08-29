 

Алексей Воробьев с двумя девушками в постели шутил о “мгновенной карме”

29.08.2020, 11:53, Разное

Алексей Воробьев редко рассказывает о своей жизни, но всем известно, что из-за эпидемии коронавируса он не смог вернуться из Америки в Россию. Вокалист продемонстрировал шуточное видео, которое назвал «Мгновенная карма».
В своем блоге в Instagram Алексей Воробьев опубликовал откровенный ролик, в котором показал, как проводит свободное время. Сначала артист находится в постели один, но возле него появляется красивая девушка. Потом с помощью легкого взмаха руки, возле него оказывается уже две девушки. Лицо исполнителя говорит о том, что он очень доволен таким фокусом.

Приняв решение испытывать удачу и дальше, Алексей Воробьев опять делает взмах рукой, но вместо третей красивой девушки возле него оказывается жительница в халате зеленого оттенка с плотным телосложением. Певец подписал публикацию шуткой о том, что его настигла мгновенная карма.

Напомним, что Алексей Воробьев о своих настоящих романах рассказывать не любит. Сейчас фанаты задаются вопросом, свободно ли сердце исполнителя, так как, судя по комментариям поклонниц, многие девушки мечтают с ним познакомиться.



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