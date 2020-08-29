Мнение: Расскажи богу о своих планах

29.08.2020, 11:50, Разное



На “яхте”. Сергей в центре, Пяловское водохранилище, 2018 г.

Какая-то невероятная новость – Сергей Анохин умер. Как так, почему?! Ничего не знаю, вроде ничто не предвещало. Очень известный политический консультант, политтехнолог, познакомился я с ним при самых судьбоносных исторических обстоятельствах, в Крыму в 2014-м… Потом не раз бывал у него дома, мы с ним даже в прошлом году “обновили” баньку, которую он как раз соорудил перед этим, как он любил, из самых лучших материалов. Плавали с ним по местному подмосковному озеру на его, как он это называл, “яхте”, такой был семейный заплыв. Молодая жена, совсем маленький ребенок.

И вот нате вам. Все-таки да, человек именно что внезапно смертен. Панкронекроз, как выяснилось. Очень жаль.