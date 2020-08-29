 

Мнение: Расскажи богу о своих планах

29.08.2020, 11:50, Разное


На “яхте”. Сергей в центре, Пяловское водохранилище, 2018 г.

Какая-то невероятная новость – Сергей Анохин умер. Как так, почему?! Ничего не знаю, вроде ничто не предвещало. Очень известный политический консультант, политтехнолог, познакомился я с ним при самых судьбоносных исторических обстоятельствах, в Крыму в 2014-м… Потом не раз бывал у него дома, мы с ним даже в прошлом году “обновили” баньку, которую он как раз соорудил перед этим, как он любил, из самых лучших материалов. Плавали с ним по местному подмосковному озеру на его, как он это называл, “яхте”, такой был семейный заплыв. Молодая жена, совсем маленький ребенок.

И вот нате вам. Все-таки да, человек именно что внезапно смертен. Панкронекроз, как выяснилось. Очень жаль.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

10.07 / Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

12.08 / Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

15.08 / Мнение: Моя лекция

04.08 / Обнажившая грудь Алена Водонаева раскрыла результаты пройденного теста на коронавирус

19.07 / Новый мировой порядок приближается

18.07 / Оппозиция Новосибирска готовится к войне

08.07 / Мнение: Сафронов недоволен: в СИЗО Лефортово телевизор не работает

09.07 / Машкова стыдилась сниматься в сериале “Не родись красивой” из-за отца

23.08 / Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска