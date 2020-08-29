Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19

29.08.2020, 11:48, Новости дня

Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, этим можно воспользоваться, считает президент Владимир Путин.

«Так что дети будут учиться очно, студенты – очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью телеканалу «Россия 1».

Он уточнил, что можно вводить индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, если при этом нет большого риска. «То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», – добавил президент.

Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей.

«Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.

При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени.

«Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», – сказал президент.

«Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами», – сказал Путин.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее.