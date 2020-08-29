 

Запуск ракеты Delta IV со спутником-разведчиком США отменили за 3 секунды до старта

29.08.2020, 11:48, Новости дня

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником для ВС США во Флориде отменили в субботу за 3 секунды до старта, сообщила компания-оператор United Launch Allaince.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был отменен из-за технических проблем.

«Руководитель запуска Лу Манджиери объявил, что сегодня мы не будем продолжать отсчет времени до пуска», – передает РИА «Новости» сообщение ULA.

Напомним, в четверг United Launch Alliance отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для национального управления военно-космической разведки США.



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