Ученые: Путешествия во времени возможны

29.08.2020, 11:49, Разное

Астрофизик из NASA Луиза Риофрио считает, что путешествия во времени возможны, несмотря на то, что это пока кажется нереальным.

Исследователь считает, что действующие законы физики гипотетически подтверждают возможность перемещения человека в разные временные точки. Чтобы убедиться в верности данной гипотезы Риофрио предлагает отправить на Международную космическую станцию (МКС) атомные часы, которые позволят измерить скорость лазерного луча.

Такая идея возникла у ученого неспроста. Она проанализировала данные с рефлекторов, установленных еще во время проведения лунных миссий «Аполлон» и пришла к выводу, что скорость света не является величиной постоянной. Высока вероятность, что она может меняться во времени. Выяснилось, что последние данные о скорости движения Луны оказались ошибочными, и естественный спутник может иметь меньшую скорость.

Анализируя полученную информацию, Риофрио сделала вывод, что быстрое движение естественного спутника Земли – всего лишь иллюзия. Ученый считает, что данный феномен необходимо более тщательно изучить, и если ее выводы верны, то у человечества в будущем может появиться возможность путешествовать во времени. Однако в настоящее время это все находится за гранью нашего понимания, так как гипотетически мы должны были встретить путешественника во времени, но о них практически ничего не известно.