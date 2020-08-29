 

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

29.08.2020, 11:23, Разное

Политологи активно спорят на тему того, какие действия предпримет Владимир Путин в отношении Белоруссии, где народ высказывает недовольство политикой Александра Лукашенко. Известно, что Кремль старается сохранять нейтралитет в сложившейся ситуации.

Недавно стало известно, что Батька обратился к российскому главнокомандующему за помощью, Лукашенко попросил Путина создать специальный резерв, состоящий из сотрудников правоохранительных органов, который можно было бы задействовать в случае радикализации протестов в Белорусии.

Теперь можно говорить об отношении Кремля к происходящему более глобально. Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву сообщил, что Москва признает процедуру избрания первого лица Белоруссии состоявшейся. “Мы исходим из того, что выборы состоялись”, – цитирует российского президента РИА Новости.

Стоит отметить, что вторая часть беседы главнокомандующего с журналистом станет доступна для зрителей уже сегодня, 29 августа на телеканале “Россия 1”. Ранее Путин заявлял, что России небезразлично происходящее в соседней стране.



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