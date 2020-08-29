Всмятку – Личное мнение

29.08.2020, 11:20, Разное

У ребёнка пошла кровь изо рта — именно так закончилось вчерашнее ДТП, которое спровоцировал автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова.

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Видео: Телеграм

«Горел зеленый свет. Машина с проблесковыми маячками ехала, без звука. Они на красный двигались в сторону Волгоградского проспекта. Джип “Ниссан Кашкай” ехал на зеленый. Они ударили ему в бок, в переднее крыло, его выносит на тротуар, он бьется об столб, там стояла женщина с коляской. Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла», — рассказал свидетель.

Да это вы и сами можете видеть в ролике выше.

Я понимаю, как всех достал столичный трафик. Если ты — большой человек, то первым делом задаёшься вопросом: а нельзя как-нибудь побыстрее?

У меня же вроде дела, не? Государственные, всё такое. Я депутат, министр или вообще член правительства. Пекусь о благе народном, значит мне нужно побыстрее.

Служебный лимузин крадётся на красный. Мигалка есть, но зачем народ зря драконить? Всё равно никто ведь не остановит автомобиль замминистра — вдруг у него ядерная кнопка в багажнике?

А после ДТП нужно скрутить номера. Чтобы не болтали зря, ишь бузотёры! На место прибывает не ГИБДД, а ВАИ — военная автоинспекция. Интересно, как лейтенант или даже майор будут наказывать генерала? Никак, что ли? Никак. Тем более, за рулём ведь не генерал, а простой водитель.

Государственный лимузин, купленный на наши с вами налоги миллионов за пять и ещё на несколько миллионов оборудованный допами, едет на красный, сносит гражданина России на сраном Кашкае, а тот, неуправляемый, летит на коляску с ребёнком.

Кровь изо рта — я не знаю, спасли малыша или нет.

Можно, конечно, тут спросить мэра Собянина: Сергей Семёныч, когда это безобразие прекратится в столице?

Почему на улицах вверенного вам города постоянно случаются ДТП с лимузинами? Гибнут дети. Гибнут инспекторы ДПС. Страдает имущество простых людей — Кашкай, вон, всмятку!

Вы понимаете, что всех чиновников с мигалками заново не родить? Сам по себе никто не станет соблюдать правила. А на тротуаре мог оказаться не безымянный малыш, а ваш собственный — ваши дети ведь тоже ходят по улицам, правда?

Или до тех пор, пока не собьют кого-то из своих, вы и не пошевелитесь?