Ученые заявили, что не выспавшиеся люди чаще гневаются

29.08.2020, 11:17, Разное

Ученые из Университета штата Айова в Эймсе выяснили, что нехватка сна оказывает влияние на эмоциональное состояние людей. Результат опыта был опубликован в Medical Xpress.

В исследовании принимало участие 147 людей, которых случайно распределили на 2 группы. В первой группе сохранили естественный режим сна, а участники второй группы спали по 5 часов на протяжении 2-х ночей подряд. Далее специалисты контролировали реакцию испытуемых на условия, где они должны были выслушивать раздражающий шум.

Исследование показало, что люди, которые выспались, привыкали к шуму и мало сердились. Испытуемые, которым сон ограничивали, продемонстрировали раздраженность и гнев.