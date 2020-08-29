 

Арестован гендиректор «Мособлэнерго» Брижань

29.08.2020, 11:08, Новости дня

Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – передает РИА «Новости» слова Сохадзе.

По его данным, обоим вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



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