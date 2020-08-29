Доктора назвали блюдо, нормализующее сахар в крови

29.08.2020, 10:53, Разное

Врачи Diabetes UK (Великобритания) сообщают, что правильный завтрак помогает нормализовать сахар в крови. Они настаивают, что первый прием пищи должен быть питательным.

Часто утром показатель глюкозы в крови имеет высокие показатели, но британские доктора заявляют, что людям, имеющим диабет, не стоит голодать. Они советуют сытный завтрак, который нормализует уровень сахара и снижает необходимость в инсулине. Дополнить завтрак можно яичницей-болтуньей. В обычном варианте к ней можно положить помидоры, грибы, перец и листовой шпинат, тем самым заменяя колбасу.

Специалисты опираются на исследование, проведенное Университетом Восточной Финляндии. Ученые анализировали данные 2332 людей от 42 до 60 лет, изучая действие употребления яиц на завтрак. Они обнаружили, что продукт помогает снизить уровень глюкозы, влияя на ее метаболизм, способствуя нормализации.

Также врачи разрешают диабетикам есть сыр, считая, что он имеет низкий гликемический индекс, а после его употребления сахар станет подниматься без резких скачков. Лучше всего выбирать сыр с малым количеством соли, а это эмменталь, моцарелла.