 

Land Rover Defender тюнеры превратили в дорожную яхту

29.08.2020, 10:50, Новости дня

Силами специалистов тюнинг-ателье Carlex Design продемонстрировал уникальный экземпляр британского внедорожника Land Rover Defender в роскошном исполнении.

С учетом всех предложенных доработок автомобиль стал более походим на роскошные яхты. В частности, модель обладает серебристым оттенком кузова, на котором применили многочисленные декоративные ставки, а также видоизменили привычный капот. Что касается салона, то здесь преобладают многочисленные деревянные вставки, придающие более дорогой вид. Задний ряд кресел и багажный отсек имеют вставки из дорогих пород, чего не было доступно у предшественника.

Под капотом внедорожника Land Rover Defender сохранили прежний 2-литровый двигатель, который имеет 300 л.с. мощности. Самые требовательные покупатели смогут выбрать версии с улучшенным мотором на 400 л.с.



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