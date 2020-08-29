 

Новый Volkswagen Tayron X пользуется ажиотажным спросом

29.08.2020, 10:50, Новости дня

Обновленный кроссовер Volkswagen Tayron X поступит в продажу на рынок КНР в июле.

Вместе с тем аналитики констатировали, что транспортное средство продолжает оставаться в числе самых востребованных на рынке страны. Всего с прошлого месяца продали порядка 6,2 тысяч автомобилей, тогда как на данный момент уже оформлены 12 тысяч заказов на транспортное средство. Более того, модель получила усовершенствованную платформу и более современный дизайню

Вместе с тем в стандартной версии уже использовали спортивный обвес, придающий более агрессивный дизайн кузову. Известно, что под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель с мощностью до 220 л.с. Стоимость новинки достигает 2,4 млн рублей в минимальном исполнении купеобразного кроссовера.



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