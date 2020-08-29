Производитель получил разрешение на серийное производство новейшей российской торпеды

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29.08.2020, 10:48, Новости дня

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы, сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов.

«Да. Мы готовы к серийному производству», – передает РИА «Новости» ответ Обносова на соответствующий вопрос.

По его словам, за предыдущие несколько лет КТРВ сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены на форуме «Армия-2020» в разной стадии готовности.

В феврале Обносов рассказал, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов.



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