В РФ подтвердили 4941 новый случай заболевания коронавирусом

29.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4941 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 985 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 4941 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1269 случаев (25,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 985 346 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 111 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 17025 человек.

Накануне, 28 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4829. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 112.

Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам и динамикой по дням – на сайте стопкоронавирус.рф