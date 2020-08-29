Мнение: О приближении национальной катастрофы потрясающего масштаба

29.08.2020, 10:35, Разное

Когда говорят, что нет никого страшнее обиженной женщины, всё же немного не договаривают. Превратясь в разъярённую фурию, она страшна не только для обидчика, но и для всего света. Может устроить такое, что мало не покажется никому. Именно это сейчас происходит в США, которые – по некоторым оценкам – на всех парах мчатся к небывалой национальной катастрофе.

Из-за одной женщины, ага.

Бывшая Первая леди США и бывший кандидат в американские президенты Хиллари Клинтон, несомненно, сильно обижена своим поражением на предыдущих выборах. И ненавидит действующего главу Белого дома, укравшего у неё казалось бы совсем близкую победу, всеми фибрами души.

Иначе сложно объяснить вот это.

Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения до окончания подсчёта всех голосов. «Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».

Особенностью предстоящих выборов является беспрецедентно массовое голосование по почте. Республиканцы видят в этом хитрый трюк со стороны демократов, поскольку подсчёт полученных таким способом бюллетеней намного менее прозрачен, чем при обычном волеизъявлении на избирательных участках. Демократы со своей стороны тоже заранее обвиняют оппонентов в нарушениях, махинациях и подтасовках. При этом американская конституция устанавливает довольно жёсткие сроки для всех этапов электоральной процедуры, в которые не все почтовые отправления могут уложиться. И это противоречие лишь усугубляет раскол, наметившийся в американском истеблишменте, когда 45-м президентом неожиданно стал «выскочка» и антиглобалист Дональд Трамп. Тогда его победу предопределило довольно малое число голосов избирателей из нескольких штатов.

По мнению Хиллари Клинтон, эта ситуация может повториться. Она предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и заранее обвинила республиканцев в попытке повлиять на исход выборов, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков. Потому и призвала Джо Байдена не признавать поражение максимально долго.

Многие усмотрели в это пролог к американскому майдану. Дескать непризнание результатов выборов приведёт к последующим уличным выступлениям везде, где только демократы смогут их организовать (и особенно в столице). А там – паралич власти и раскол страны вслед за распрями в верхах. С чего-то подобного – с победы кандидата, неудобного для части элиты и нации – 160 лет назад началась кровопролитная Гражданская война…

Но сбудутся ли подобные ожидания?

Хиллари Клинтон, говоря строго, имела в виду чисто юридический аспект. По её словам, у демократов «должно быть масштабное юридическое обеспечение. И я знаю, что штаб Байдена работает над этим». Об уличных протестах она, естественно, рассказывать не стала.

Тут можно вернуться к событиям не столь давнего прошлого. В 2000 году прошли выборы, на которых основная борьба происходила между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором, а исход в итоге решили голоса нескольких сотен избирателей штата Флорида. Такого «фотофиниша» ещё не было в истории Соединённых Штатов. Около месяца шли подсчёты и пересчёты, суды и апелляции, пока Альберт Гор не сдался во имя единства Америки. Тогда демократы, по сути, уступили Белый дом республиканцам. Теперь будет справедливо, если те вернут должок.

Но готов ли к этому совершенно несистемный Дональд Трамп? Пока он заявляет, что уступать не намерен. Вот эта небывалая ожесточённость с обеих сторон сулит много непредсказуемого в ноябре и чуть дальше.

Ещё одно важное отличие нынешней ситуации от той, что была в начале миллениума, состоит в огромной поляризации американской политической системы. 20 лет назад только эксперты могли найти значимые различия между программами Буша и Гора, из-за чего и возникли столь близкие результаты голосования. Сегодня позиции Трампа и Байдена по большинству проблем внутренней, да и внешней политики диаметрально противоположны. Идёт эпическая битва двух нацпроектов, условно, изоляционистского и глобалистского. И от её исхода зависит будущее Америки на десятилетия вперёд, а учитывая огромное влияние США, то и будущее значительной части мира тоже. Что и предопределяет колоссальное ожесточение участников предвыборной гонки, где в бой идут дни старики.

Именно оно может, при некоторых обстоятельствах, вылиться в нечто большее, чем послевыборные баталии в судах. Конечно, вся американская политическая система заточена и настроена под обеспечение стабильности. Но в меняющемся мире чего только не может случиться! Даже самый отлаженный механизм может дать сбой. Даже самое стоячее болото может взбаламутить один «чёрный лебедь».

Так что будет, если спонсоры и сторонники проигравшего кандидата пойдут ва-банк? Хватит ли у современной Америки, разделённой множеством противоречий, ума и сил вовремя остановиться?