Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне конфликта с Грецией

29.08.2020, 10:08, Новости дня

Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.

Капитанам судов рекомендовано избегать посещения района учений, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее минобороны Турции сообщило, что Турция перехватила шесть истребителей F-16 греческих ВВС в небе над Средиземным морем.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.