 

Диетологи сообщили о продуктах, помогающих похудеть

29.08.2020, 9:53, Разное

Диетологи сообщают, что правильно составленное меню с сочетанием белков и жиров поможет при похудении. Грамотный подход к питанию позволит ускорить обмен веществ и добиться эффекта кетоза.
Специалисты напоминают, что в меню необходимо добавлять продукты, которые помогают сжигать жир – это яйца, рыба и перец чили. В жирной рыбе есть омега-3 кислоты, которые относят к полезным липидам. Они помогают расщеплять подкожные жировые отложения. В яичном желтке имеется холин, защищающий организм и сердце от разных заболеваний. Также яйца помогают насытиться и получить заряд энергии, так как продукт богат питательными веществами. Употреблять продукт лучше всего в виде омлета или вареном виде.

В перце чили содержится капсаицин, который стимулирует метаболизм. Диетологи рекомендуют пить зеленый чай и кофе, употреблять орехи, но не стоит забывать, что они очень калорийны. Нужно добавить в рацион и творог, в нем мало углеводов и много белка. Перед составлением рациона для похудения, нужно обратиться к специалисту, так как могут иметься противопоказания.



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