В Беларуси ограничили доступ к еще двум независимым СМИ

29.08.2020, 9:50, Новости дня

29 августа министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам nn.by и naviny.by. Об этом в Telegram сообщает NEXTA live.

“Сайты nn.by и naviny.by – одни из немногих, которые оставались доступны после масштабной атаки со стороны государства, когда были официально заблокированы 73 независимых новостных ресурса”, – отмечено в посте.

На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется сообщение о том, что доступ к сайтам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.

Заблокированные сайты ведут каналы в Telegram: @nashaniva, @euroradio, @belsat, @tribuna_by, @radiosvaboda, @viasna96, @naviny_by, @the_village_me.

NEXTA live напомнила, что заблокированные сайты можно читать после установки любого VPN.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

Со дня выборов президента 9 августа интернет в Беларуси работал с перебоями. Лукашенко заявил, что отключение происходит за границей, это не инициатива властей.

11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет. 12 августа мобильный оператор А 1 анонсировал выплату компенсаций за отсутствие интернета. 22 августа Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к нескольким десяткам сайтов, среди них – сайты оппозиционных кандидатов в президенты.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в Беларуси ежедневно.

Тихановская говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.