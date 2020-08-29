Идея облить Гандзюк кислотой принадлежала Мангеру и Левину

29.08.2020, 9:50, Новости дня

Идея облить активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой принадлежала председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину. Об этом журналистам после первого заседания суда по делу об организации убийства Гандзюк сообщил прокурор Андрей Синюк, пишет УНИАН.

“Мы настаиваем на том, что обвиняемые Мангер и Левин заказали именно обливание Екатерины Гандзюк серной кислотой, что и было сделано исполнителями этого преступления, которые в настоящее время уже осуждены и отбывают наказание. Именно эти действия, заказанные обвиняемыми, привели к смерти потерпевшей”, – отметил Синюк.

По данным прокуратуры, Мангер и Левин предложили исполнителям преступления два возможных способа нанесения Гандзюк телесных повреждений: переломать ей руки и ноги или облить кислотой. Исполнители решили, что более легкий способ – облить ее кислотой.

Также Синюк сообщил, что ходатайствовал в суде о взыскании залога в размере 1,15 млн грн, который ранее внес Мангер, поскольку обвиняемый нарушил условия освобождения под залог.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали, Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием. Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.