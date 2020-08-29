 

Истребители Су-27 перехватили американский В-52Н над Балтикой

29.08.2020, 9:48, Новости дня

Два истребителя Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтикой, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

По данным центра, 28 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, для опознавания которой в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. <…> Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено», – передает ТАСС сообщение центра.

По информации ведомства, после разворота иностранного военного самолета от границы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

«Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – сказали в национальном центре.

Напомним, в пятницу российский Су-27 в пятницу провел перехват американского, швейцарского и датского самолетов-разведчиков над Балтийским морем,а также бомбардировщик ВВС США над Черным.



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