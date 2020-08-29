Мнение: Турецкие F-16 перехватывают греческие F-16

29.08.2020, 9:45, Разное

Турки выложили видео вытеснения греческих F-16 из спорного воздушного пространства в Восточном Средиземноморье.

6 греческих F-16 взлетели с Крита и были перехвачены к юго-западу от Кипра. Турецкие F-16 осуществили перехват и вынудили греков удалиться.

Призывы ЕС отказаться от претензий на греческие воды турки проигнорировали. Анкара призывает ЕС отказаться от поддержки Греции и уважать законные турецкие интересы. Прекращать свою политику в этом направлении Эрдоган не собирается и готова защищать свои интересы в том числе силой. В том числе и против стран НАТО, которые не согласны с ее политикой. "Друг Реджеп" продолжает повышать ставки.