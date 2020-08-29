 

Мнение: Турецкие F-16 перехватывают греческие F-16

29.08.2020, 9:45, Разное

Турки выложили видео вытеснения греческих F-16 из спорного воздушного пространства в Восточном Средиземноморье.
6 греческих F-16 взлетели с Крита и были перехвачены к юго-западу от Кипра. Турецкие F-16 осуществили перехват и вынудили греков удалиться.

Призывы ЕС отказаться от претензий на греческие воды турки проигнорировали. Анкара призывает ЕС отказаться от поддержки Греции и уважать законные турецкие интересы. Прекращать свою политику в этом направлении Эрдоган не собирается и готова защищать свои интересы в том числе силой. В том числе и против стран НАТО, которые не согласны с ее политикой. "Друг Реджеп" продолжает повышать ставки.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Волчий блюз*

25.08 / Скандалы: Вокруг Сергея Морозова сжимается силовое кольцо

02.07 / Мнение: Тортик смерти

09.07 / Скандалы: Цунами для «Газпрома»

30.06 / Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом

15.07 / Спасите Бритни: почему мать Бритни Спирс решила взять шефство над певицей и причем здесь ее отец-тиран

19.07 / Раскрыты особенности секса для омоложения у древних греков, индийцев и китайцев

28.06 / Россия глазами Ги Зайера: как увидел сражение за Белгород немецкий солдат

26.06 / Кот Матроскин из “Простоквашино” перестал быть полосатым

04.08 / В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска