 

Компания Ford представила кемпер Transit Custom Nugget

29.08.2020, 9:32, Новости дня

Американская компания Ford объявила о планах презентовать усовершенствованный кемпер под названием Ford Transit Custom Nugget.

В частности, покупателям на данный момент доступна единственная модификация, однако уже в скором времени для клиентов предложат расширенное исполнение с удлиненным кузовом. Напомним, новый кемпер Transit Custom Nugget получил умывальник, ящик для хранения вещей, полноценный туалет. Автомобиль обладает удлиненной наклонной крышей.

Кроме того, модульная конструкция сохраняет возможность установки полноценной двуспальной кровати для удобства пассажиров. По техническим характеристикам о модели Transit Custom Nugget известно, что под капотом установлен 2-литровый двигатель с мощностью 128 л.с. Предзаказы на новый кемпер стартуют уже в ноябре.



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