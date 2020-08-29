 

Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

29.08.2020, 9:32, Новости дня

Недорогой автомобильный бренд Jetta пользуется достаточно высоким спросом на китайском рынке.

Сообщается, что за первые семь месяцев 2020 года местные клиенты приобрели свыше 100 тысяч экземпляров автомобилей марки Jetta. Напомним, изначально в стране стали продавать модель паркетника Jetta VS5, который является перелицованной модификацией Volkswagen Tharu. Под капотом установлен 1,4-литровый турбированный мотор на 150 л.с. Цена кроссовера в Китае достигает 84,8 тысяч юаней.

Кроме того, разработчики намерены расширять линейку автомобилей, тем самым рассчитывая существенно повысить спрос на рынке. Примечательно, машины марки Jetta пока продаются исключительно на китайском рынке.



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