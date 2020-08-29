Тихановская подписала договор о передаче Гродно Литве

29.08.2020, 9:28, Разное

Светлана Тихановская в присутствии членов координационного совета оппозиции и членов Сейма подписала договор «О восстановлении исторической справедливости между Белоруссией и Литвы», по которому Гродненская область и ряд прилегающих территорий возвращаются под власть европейского государства.

Жителям данных территорий в ближайшее время придут СМС с информацией о получении паспорта негражданина Литвы.

Тихановская отметила, что город возник на месте села Гроденки, которое было основано в 1430 году литовским великим князем Витовтом и до 1673 года принадлежало его потомкам из рода Гедиминовичей. Переход Гродно под власть Белорусской СССР Тихановская назвала актом международного бандитизма и покаялась за него перед литовским народом. В ближайшие дни из членов координационного совета оппозиции будет сформирована реституционная комиссия, которая должна будет вернуть расположенные на территории Гродненской области предприятия и земли их законным владельцам из числа потомков литовской шляхты.

– Возможно, белорусские боевики воспротивятся этому решению. Хочу напомнить, что я – законный президент Белоруссии, а человек в Минске и его политруки врут. Я призываю жителей Гродно не оказывать сопротивление и не устраивать партизанскую войну против солдат НАТО, которые в ближайшее время будут введены в город для исполнения решения законно избранного президента, — сказала Тихановская.