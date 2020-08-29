Меркель призвала не менять политику в отношении РФ из-за Навального

29.08.2020, 9:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика в отношении Москвы не должна измениться из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным и призвала оставаться в диалоге с Россией.

«Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику). … Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия… является важным стратегическим партнером», – сообщила Меркель в ходе традиционной летней пресс-конференции.

Кроме того, Меркель выразила надежду, что правоохранительные подразделения из РФ не будут направлены в Белоруссию, передает РИА «Новости».

Так она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что он сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

В четверг газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.