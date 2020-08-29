Минздрав предложил выдавать электронные свидетельства о рождении
29.08.2020, 8:48, Новости дня
Минздрав предложил выдавать медицинские свидетельства о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что это нововведение облегчит предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке указывается, что гражданам не придется лично обращаться в соответствующие органы, чтобы получить документ.
Ранее большинство россиян оказались не готовы оформлять электронные паспорта.
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