 

Минздрав предложил выдавать электронные свидетельства о рождении

29.08.2020, 8:48, Новости дня

Минздрав предложил выдавать медицинские свидетельства о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что это нововведение облегчит предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке указывается, что гражданам не придется лично обращаться в соответствующие органы, чтобы получить документ.

Ранее большинство россиян оказались не готовы оформлять электронные паспорта.



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