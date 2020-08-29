Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей

29.08.2020, 8:23, Разное

Ранее из Белоруссии для консультаций был отозван украинский посол – “из-за недопустимых действий Минска”. По словам Кулебы, о возобновлении контактов в ближайшее время речи не идет. Но вопрос в том, как долго Владимир Зеленский сможет отказываться от общения без ущерба для Украины.

По официальному заявлению МИДа Украины, решение приостановить контакты с Белоруссией обусловлено обеспокоенностью главы государства безопасностью на территории своей страны. При этом украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сомневается, что приостановлены все контакты. По его мнению, даже временный бойкот и перерыв в экономических отношениях сторон может крайне негативно отразиться на состоянии Украины.

Политолог, политтехнолог и политический обозреватель Наталия Елисеева согласна с тем, что разрывать отношения с Белоруссией для Украины нецелесообразно. По ее словам, Белоруссия в некотором роде является для Владимира Зеленского связующим звеном с Россией.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

По мнению экспертов, Владимир Зеленский не может признать результаты выборов в Белоруссии, потому что Евросоюз осуждает то, что сейчас происходит в республике. Но поставить в черный список Александра Лукашенко президент Украины тоже не может, потому что тогда коллега на него обидится, и отношениях двух стран будут испорчены. Более того, аналитики считают, что потеря поддержки белорусского лидера может обернуться для Владимира Зеленского серьезными последствиями, например, проигрышем на следующих президентских выборах.