 

Экс-главе РКК «Энергия» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

29.08.2020, 8:08, Новости дня

Следствие в рамках дела о хищении 1 млрд рублей предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве и требует арестовать бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева и гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

«В Бабушкинский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и Александра Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Александры Савельевой.

Напомним, в четверг экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве.



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