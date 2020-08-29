Китай призвал Францию вместе противостоять политизации пандемии

29.08.2020, 7:48, Новости дня

Китай призывает Францию вместе противостоять политизации пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

«Задача первостепенной важности – установить упорядоченное взаимодействие между двумя странами [Китаем и Францией] в сфере профилактики и контроля над пандемией, усилить сотрудничество в области исследований и разработок лекарственных препаратов, вакцин, чтобы предотвратить будущие массовые эпидемии и внести позитивный вклад в обеспечение здоровья человечества», – приводит слова главы МИД КНР ТАСС.

«Обе стороны должны продолжать поддерживать руководящую роль ВОЗ в сфере глобальной борьбы с эпидемией, противостоять политизации эпидемии и навешиванию ярлыков на вирус», – резюмировал Ван И.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру.

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».