Китай призвал Европу укреплять всестороннее стратегическое партнерство

29.08.2020, 7:48, Новости дня

Китай и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство, сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

«В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности, защищать ключевые нормы международных отношений, строить открытую глобальную экономическую систему», – цитирует главу МИД КНР ТАСС.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, «КНР с радостью отмечает, что Франция и Европа содействуют повышению стабильности в современном мире».

«Китай, Франция и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории», – сообщил глава МИД КНР.

«Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия», – подчеркнул Ван И.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру.

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».