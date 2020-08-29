Рыбинский центр технического творчества открывает 130 новых мест

29.08.2020, 7:43, Новости

Теги: Образование, Технологии

Центр технического творчества в новом учебном году открывает новое отделение «Робототехника» на 130 мест. Для занятий приобретены комплекты современных наборов LEGO MINDSTORMS и ноутбуки.

Центр технического творчества является участником регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого получил восемь комплектов наборов LEGO MINDSTORMS и восемь ноутбуков, чтобы организовать новые места для занятий по робототехнике для детей с 9 до 11 лет. Стоимость каждого набора порядка 30 тысяч рублей.

– На занятиях под руководством педагога ребята научатся конструировать роботов, программировать их с помощью ноутбуков. Рыбинск – город технический, дети должны понимать, что цифровой мир – это наше будущее, – отметил директор Центра технического творчества Александр Назаров.

В настоящее время идет активный набор в группы на новое направление. Также Центр технического творчества приглашает детей разных возрастов заниматься по направлениям «Информатика», «Программирование», «Лего-конструирование», «Авиамодельный спорт», «Начальное судомоделирование», «Творчество и мастерство» и многим другим. Параллельно с воспитанниками в Центр приглашают на работу квалифицированных педагогов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска