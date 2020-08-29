Поработал лицом

29.08.2020, 7:35, Разное

Врио губернатора Поморья накануне выборов приехал на Шиес и назначил виновными во всех бедах протестующих.

«По поводу врио губернатора — вам проход разрешен. По поводу активистов — нет!» — как бы ни хотел назначенный временным главой Поморья Александр Цыбульский выглядеть убедительно, решение принимает вахтер. Ну, или охранник. Так что предвыборная поездка на Шиес оказалась не такой триумфальной, как, наверное, виделось политтехнологам. Врио губернатора Цыбульский — первый из чиновников, прибывший на Шиес. Но выглядело это предвыборным ходом. Фото: Николай Викторов

На Шиес, с которого началась волна экологических протестов в РФ и который два года был самой горячей точкой общественного неповиновения произволу, до Цыбульского, надо отдать должное, не приезжал вообще никто из облеченных властью. Его предшественнику Игорю Орлову полигон — так и не построенный благодаря протестующим — стоил карьеры. И еще неизвестно, что потянуло губернатора на дно: топорная попытка построить самую большую в Европе свалку на территории, которая питает водой 9 рек, или то, что построить эту свалку он так и не смог.

У нового назначенца был огромный шанс использовать ситуацию себе в плюс: после Орлова, обозвавшего протестующих шелупонью, люди приняли бы любого, кто продемонстрировал бы добрую волю к решению проблемы и выслушал бы людей.

Власть любит символы. Думаю, день, когда врио губернатора Архангельской области появился на Шиесе, — символ достаточно внятный.

Назначенный в регион 2 апреля, он почти 5 месяцев не находил времени для посещения самой болевой точки Поморья. И приехал туда за 3 недели до выборов.

Возможно, пиарщики Цыбульского, сделавшего явно ошибочную ставку на присоединение к Архангельской области НАО, приберегли Шиес напоследок, чтобы спасти падающую траекторию популярности кандидата. Впрочем, после грубого снятия с выборов выдвинутого активистами Шиеса кандидата Мандрыкина такой ход выглядит откровенно слабым. Но главное: совершенно очевидно, цель визита — не увидеть своими глазами незаконную стройку, не пресечь беспредел ЧОПа, не выслушать людей, буквально закрывших Шиес своими телами, а поработать лицом перед голосованием, поставить галочку в графике поездок.

Вопрос к врио губернатора от противников строительства свалки на Шиесе. Фото: Николай Викторов

И хоть сам врио в поселке Урдома — самом близком к полю битвы посреди архангельской тайги — клялся, что поездка «деловая, а не предвыборная», формат ее слишком узнаваем, чтобы кого-то обмануть. Три точки за день: Урдома, Шиес и Яренск, присевший на край сцены демократично одетый кандидат, без модератора ведущий встречу с немногочисленной публикой, внимание к чаяниям народным, обещания разобраться… Правда, перед урдомским ДК гостя встречали «несистемные» протестующие с плакатами «Закрой Шиес».

— Скажите своей печати, чтоб давали правдивую информацию наконец, — кричат люди, заметив пул приехавших с Цыбульским газетчиков.

— У меня нет своей печати — у нас печать независимая, — театрально удивляется тот.

— Да вон же с вами редактор газеты приехала, — тычут протестующие в тетеньку с блокнотом.

— О, я вас еще не знаю, но вы уже моя печать, говорят, — широко улыбается, поворачиваясь к ней, чиновник.

— Я уже польщена, — кокетничает дама.

Люди всегда надеются.

— Год назад, 29 августа 2019 года, мы отправили Путину 63 000 подписей против любого строительства на Шиесе. Ответа нет до сих пор. Передайте президенту нашу просьбу.

— Не обещаю, что этот вопрос буду ставить: есть много других первоочередных задач. Звоните в администрацию президента, если вам не отвечают.

— Встретьтесь с нашим кандидатом, выслушайте его команду, вас просит народ.

— Если сочту нужным, встречусь, если нет — нет. Это мое право. Вы хотите — сами встречайтесь. Почему вы мне указываете, с кем мне встречаться?

— Что вы сделали для закрытия Шиеса?

— Не перевели земли в промышленное назначение, не продлили аренду «Технопарку», исключили из списка приоритетных проектов.

— А почему областное Минприроды поддержало иск «Технопарка»?

— Не поддерживало! Ваши юристы вам врут.

— Да как же не поддержало, когда документы есть.

— Поддержали, чтоб было более объективное судебное решение.

Поясню: строители свалки проиграли суд поселению Урдомское и обязаны снести свои сооружения на Шиесе. Но этого не хотят и требуют назначить новую экспертизу построек — мол, может, это и не постройки вовсе. Затягивание времени очевидно. Но Минприроды области этот иск поддержало.

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— Должны быть возбуждены уголовные дела против позволивших незаконную стройку.

— Я не командую силовыми структурами.

Об этой фразе Цыбульский забудет через пару часов, когда на Шиесе под камерами будет, нахмурив брови, давать указания полицейским:

«Почему хозпостройки до сих пор не снесены, что за ерунда такая? Проконтролируйте!»

И те будут кивать и делать под козырек. А пока — «они мне не подчиняются», «я не знаю, кто это позволил», «я не отвечаю за Орлова».

— Один все позволил — и исчез, другой ни за что не отвечает, — роняет кто-то в сердцах.

— Почему рекультивация будет вестись 15 лет? — спрашивает женщина.

— Какие 15 лет? Всего два года!

Про эти «два года» он будет говорить еще много. Но, согласно официальному письму зампреда областного правительства в архангельскую гордуму, восстановление территории по проекту должно завершиться в 2031 году.

Потом, взвесив все репутационные риски, врио заявит, что восстановление идет крайне медленно, а потом обмолвится, что мешают этому сами активисты, которые не хотят пропускать на участок технику. В этом долго убеждал прессу начальник участка на Шиесе — мол, соляру не дают провезти, колеса режут, по дороге не пускают. А если б не это — давно бы все сделали. И вообще — музыку громко включают, фонариками в лицо светят.

Просьба назвать конкретные эпизоды, когда активисты мешали строителям и охранникам собрать вещи и уехать, так и осталась без ответа. Как и главный вопрос: когда от стройплощадки камня на камне не останется?

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье