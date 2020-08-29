Нечто загадочное в лесу похитило ребенка. Рассказ участника поиска

29.08.2020, 7:56, Разное

Существует бесчисленное количество историй от людей, утверждающих, что они сталкивались в лесу с самыми разнообразными причудливыми вещами: от жутких монстров до порталов в иную реальность…

Но некоторые из этих историй, пусть и рассказанных в интернете, исходят от людей, чья профессия искать пропавших в лесах людей, поэтому выглядят с претензией на правдоподобность.

На сайте Reddit в последние несколько лет появилось несколько историй от пользователя с ником "searchandrescuewoods", который работает спасателем и поисковиком пропавших людей и регулярно во время своей работы сталкивался с необычными вещами.

Одна из его историй рассказывает о крупном волосатом существе, которое утащило ребенка и этого малыша так и не нашли.

История началась с того, что группу поисковиков вызвали по звонку родителей, у которых пропало двое маленьких детей (точный возраст не указывался) мальчик и девочка. Их дом находился неподалеку от густого леса и однажды родители с детьми пошли в лес собирать ягоды.

Они не отходили далеко и все время (по крайней мере они в этом убеждали поисковиков) присматривали за детьми, однако в какой-то момент выяснилось, что оба ребенка разом пропали.

"Мальчик и его сестра пропали одновременно, когда родители отвернулись буквально на несколько секунд, и они потом нигде не смогли найти их, поэтому позвонили нам. Мы начали прочесывать местность и довольно быстро обнаружили девочку.

Когда мы спросили у нее, где ее брат, она сказала, что его забрал "человек-медведь". Она также рассказала, что это же существо дало ей много ягод и попросило ее молчать, потому что он хочет немного поиграть с ее братом.

Когда она в последний раз видела своего брата, он отдалялся от нее глубже в лес, сидя на плечах "человека-медведя", мальчик казался спокойным и ничуть не напуганным.

Первой же нашей мыслью после этих ее слов, было, что ребенка похитил большой мужчина. Однако когда мы начали осматривать местность, мы не нашли в лесу никаких следов человека. Маленькая девочка при этом настаивала, что это не был обычный человек, а был очень высокий и весь покрытый волосами, а еще у него было "странное лицо".

Мы обыскивали этот район в течении нескольких недель, это был один из наших самых длительных поисковых моментов, но мы так и не нашли ни единого следа этого ребенка".